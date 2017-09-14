16:20 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве злоумышленник устроил стрельбу возле лицея

На территории Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства, злоумышленник устроил стрельбу возле лицея, в результате чего 15-летний юноша получил ранения.

В Киеве злоумышленник устроил стрельбу возле лицея

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечает полиция, происшествие случилось в Святошинском районе столицы, с места происшествия правоохранители изъяли гильзу от травматического оружия.

Так, правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина внезапно выстрелил в юношу, после чего скрылся. После, все усилия были направлены на розыск нападавшего.

Сообщается, что злоумышленником оказался 23-летний киевлянин, он произвел выстрел в ногу несовершеннолетнему. Сейчас сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отметим, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Подольском районе столицы в ходе стрельбы трое мужчин получили ранение резиновыми пулями.

 


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