В Киеве задержали преподавателя государственного вуза

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По информации полицейских, преподаватель был задержан в служебном кабинете на получении от студента взятки. Так, в рамках уголовного производства, правоохранители установили, что педагог требует от студента бюджетной формы обучения неправомерную выгоду, за непрепятствование в дальнейшем обучении за счет государства.

Работник учебного заведения угрожал своему студенту, что в случае, если он не заплатит ему деньги, то вылетит с бюджета.

Отмечается, в настоящее время решается вопрос о задержании преподавателя института.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в рамках программы Mitacs Globalink Research Internship 35 украинских студентов будут стажироваться в университетах Канады.