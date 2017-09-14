19:20 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100173758:test

В Киеве задержали преподавателя государственного вуза

Сотрудники полиции, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 задержали на взятке преподавателя одного из ВУЗов.

В Киеве задержали преподавателя государственного вуза

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По информации полицейских, преподаватель был задержан в служебном кабинете на получении от студента взятки. Так, в рамках уголовного производства, правоохранители установили, что педагог требует от студента бюджетной формы обучения неправомерную выгоду, за непрепятствование в дальнейшем обучении за счет государства.

Работник учебного заведения угрожал своему студенту, что в случае, если он не заплатит ему деньги, то вылетит с бюджета.

Отмечается, в настоящее время решается вопрос о задержании преподавателя института.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в рамках программы Mitacs Globalink Research Internship 35 украинских студентов будут стажироваться в университетах Канады.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив