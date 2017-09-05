10:13 05.09.2017 | Общество | Новости
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Бесплатная стажировка в канадских университетах

В рамках программы Mitacs Globalink Research Internship 35 украинских студентов будут стажироваться в университетах Канады. Об этом передает Министерство образование Украины.

Бесплатная стажировка в канадских университетах

Торжественное представление программы прошло в Национальном музее Тараса Шевченко.

Отныне с мая по сентябрь 35 счастливчиков смогут пройти курс занятий под руководством канадских профессоров.

Тренинги и курсы будут читаться в течении 12 недель по гуманитарным и техническим дисциплинам. Канадские исследовательские институты предлагают принять участие семь проектов.

Украина присоединилась к девяти странам, которые ежегодно принимают участие в рамках данной программы.

Студенты смогут не только повысить свои профессиональные навыки, но и на себе ощутить культуру и академический быт канадских университетов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представители одной из рекрутинговых компаний Польши подчеркнули, что по итогам внедрения без виза для Украины польские работники с Украины начали больше зарабатывать.


 
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