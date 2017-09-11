С понедельник в столице на полгода ограничивают движение транспорта на части улицы Борщаговской – КГГА

Это связано с реконструкцией водопровода. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, с понедельника, 11 сентября 2017 до 11 марта 2018 ограничат движение транспорта с занятием проезжей части и тротуара от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста.

Тут будет продолжаться реконструкция водопровода диаметром 500 мм, - пояснили в КГГА.

Коммунальные службы города просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на бульваре Ромена Роллана, на участке от улицы Тулузы до проспекта Леся Курбаса ночью проводится дорожный ремонт. В связи с чем будет частично ограничат движение транспорта.