16:44 05.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В КГГА рассказали о реставрации Бессарабского рынка

Любые работы в сфере реставрации здания предприятия "Бессарабский рынок" ограничены.

В КГГА рассказали о реставрации Бессарабского рынка

Такие данные распространили в пресс-службе КГГА. Согласно сообщению – сейчас вероятна адаптация под некоторые современные стандарты, однако это не может менять основные детали здания. На данный момент идет сбор данных для того, чтобы создать полную картину перед реставрацией.

А реставрация за средства бюджета – это крайне непросто. В сегодняшнем состоянии инфраструктуры нельзя говорить о выделении больших средств на этот рынок, ведь он смотрится неплохо. Потому идет поиск интересующихся арендой.

Как сообщал УРА-Информ, ранее планировалось отреставрировать вход в Бессарабский рынок.


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