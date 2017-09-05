В КГГА рассказали о реставрации Бессарабского рынка

Такие данные распространили в пресс-службе КГГА. Согласно сообщению – сейчас вероятна адаптация под некоторые современные стандарты, однако это не может менять основные детали здания. На данный момент идет сбор данных для того, чтобы создать полную картину перед реставрацией.

А реставрация за средства бюджета – это крайне непросто. В сегодняшнем состоянии инфраструктуры нельзя говорить о выделении больших средств на этот рынок, ведь он смотрится неплохо. Потому идет поиск интересующихся арендой.

Как сообщал УРА-Информ, ранее планировалось отреставрировать вход в Бессарабский рынок.