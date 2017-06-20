13:28 20.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Крепостном переулке ограничат движение

В столице вскоре запланировано ограничение передвижения авто по Крепостному переулку.

На Крепостном переулке ограничат движение

Так, вскоре перемещение автотранспорта должно быть ограничено на столичном Крепостном переулке. Движение ограничат ночью 22-го июня – передали сегодня представители КГГА.

Начиная с 20-ти часов вечера 21-го июня и вплоть до шести часов утра 22-го июня по причине фрезерования покрытия дорог на переулке там ограничат передвижение авто. Участок, где движение будет ограничено – это от Грушевского и вплоть до Институтской.

Как сообщал УРА-Информ, движение вскоре должно быть также ограничено на столичном Гаванском мосту. Причина этого – проведение съемок кинофильма поблизости.


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