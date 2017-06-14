Столичная власть предупреждает, что в июньских квитанциях компенсации по субсидиям нет

Это связано в тем, что возникла проблема из-за принятия постановления Кабинета Министров от 26 апреля. Как сообщает в среду, 14 июня, Киевская городская государственная администрация, в связи с этим органы социальной защиты населения по техническим причинам не имели возможности провести соответствующие начисления.

Обращаем внимание, что в присланных в июне квитанциях за коммунальные услуги не отражен размер жилищной субсидии, предназначенной вашей семье в мае. Гарантированный государством размер субсидии будет отражен в следующей квитанции, которую потребители получат в июле, - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что без введения мер энергоэффективности сумма секвенций из государственного бюджета на уплату субсидии может достичь 75 миллиардов гривен.