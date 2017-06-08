В Киеве побит первый температурный рекорд лета

Предыдущий держался с 1881 года. Как сказано на сайте Центральной геофизической обсерватории, благодаря знойному дню ночь на 8 июня оказалась рекордно теплой.

Этой ночью температура воздуха не опускалась ниже 19,1 градуса тепла. Это на 0,5 градусов теплее предыдущего рекорда 2011 года.

Вместе с тем сегодня днем был установлен первый летний рекорд. Так в четверг в тени температура воздуха достигла 30 градусов жары, тогда как в прошлом году это произошло на две недели позже.

Кроме того, на жару отреагировала вода в Днепре. В настоящий момент температура воды в районе Гидропарка поднялась выше 20 градусов, тогда как в 2016 году это произошло на десять дней позже.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, весна в Киев пришла и побила температурный рекорд. По данным сотрудников метеостанции Центральной геофизической обсерватории, во вторник, 1 марта, в столице Украины наблюдалась самая теплая ночь за последние 135 лет. Так, по данным синоптиков, в ночь на вторник столбик термометра не опустился ниже 3,7 градусов, что на 0,2 градуса выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 2008 года.