В Киеве ограничат движение по улице Васильковской

В четверг, 1 июня 2017 года, в Киеве на ул. Васильковской, на участке от пер. Ужгородского до пер. Коломыйского будет ограничено движение транспорта до трех полос движения.
Об этом сообащает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Как отмечается, такие перемены связаны с капитальным ремонтом дорожного покрытия на Васильковской.
При этом движение будет ограничено с 22:00 1 июня до 8:00 2 июня – по нечетной стороне от пер. Коломыйского до пер. Ужгородского.
В свою очередь столичные коммунальщики просит водителей с пониманием отнестись к возможным трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по причине скорых ремонтных работ на автодорожном покрытии 31 мая должны ограничить движение на Отрадном проспекте.