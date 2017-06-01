В Киеве ограничат движение по улице Васильковской

Об этом сообащает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, такие перемены связаны с капитальным ремонтом дорожного покрытия на Васильковской.

При этом движение будет ограничено с 22:00 1 июня до 8:00 2 июня – по нечетной стороне от пер. Коломыйского до пер. Ужгородского.

В свою очередь столичные коммунальщики просит водителей с пониманием отнестись к возможным трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по причине скорых ремонтных работ на автодорожном покрытии 31 мая должны ограничить движение на Отрадном проспекте.