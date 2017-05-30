На Отрадном проспекте ограничат движение

Таким образом – передвижение авто ограничат с восьми утра и до 18-ти – 31-го мая. Движение ограничат на столичном Отрадном просп. – начиная от улицы Г. Севастополя и до Чернышевского. Сегодня про это передали представители КГГА. Сотрудники же предприятия "Киевавтодор" уже попросили водителей быть лояльными к планируемым работам и потерпеть все эти неудобства, которые возникнут в связи с ограничениями движения.

Как сообщал УРА-Информ, 30-го мая должно быть также ограничено движение на Лыбедской пл. – на расположенном здесь путепроводе.