11:12 30.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Отрадном проспекте ограничат движение

По причине скорых ремонтных работ на автодорожном покрытии 31 мая должны ограничить движение на Отрадном проспекте.

На Отрадном проспекте ограничат движение

Таким образом – передвижение авто ограничат с восьми утра и до 18-ти – 31-го мая. Движение ограничат на столичном Отрадном просп. – начиная от улицы Г. Севастополя и до Чернышевского. Сегодня про это передали представители КГГА. Сотрудники же предприятия "Киевавтодор" уже попросили водителей быть лояльными к планируемым работам и потерпеть все эти неудобства, которые возникнут в связи с ограничениями движения.

Как сообщал УРА-Информ, 30-го мая должно быть также ограничено движение на Лыбедской пл. – на расположенном здесь путепроводе.


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