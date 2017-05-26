Круговое движение упорядочено на перекрестке Шумского и Тычины

Так, в столичном микрорайоне Березняки недавно упорядочили движение транспорта по кругу – согласно украинскому закону про дорожное движение. Недавно была создана схема передвижения транспорта и были установлены автодорожные знаки – отметили в КГГА.

Таким образом – 25-го мая на перекрестке Шумского и Тычины работники "Киевдорсервиса" упорядочили движение по кругу – согласно закону про дорожное движение – об изменениях сказано в разделе о приоритетности передвижения транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко поведал о приоритетной своей задаче, которая заключается в необходимости ремонтировать в Украине дороги.