В Киеве посреди мая выпал снег

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Как отмечается, похолодание распространится на всю Украину. Таким образом, ночью ожидается (-3)-+3 градусов тепла.

В свою очередь на западе местами будут заморозки (-3)-(-1) градуса, днем ​​9-13 градусов тепла.

При этом в Киеве ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 7-12 м/с. А вот температура установится на уровне 10-12° тепла.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские синоптики обещают холодную и дождливую погоду.