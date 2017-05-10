11:31 10.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве посреди мая выпал снег

В среду, 10 мая 2017 года, на левом берегу в украинской столице пошел снег с мокрым дождем. Впрочем, синоптики говорят, что никаких температурных рекордов ждать не стоит – холод не является чем-то аномальным

В Киеве посреди мая выпал снег

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Как отмечается, похолодание распространится на всю Украину. Таким образом, ночью ожидается (-3)-+3 градусов тепла.

В свою очередь на западе местами будут заморозки (-3)-(-1) градуса, днем ​​9-13 градусов тепла.

При этом в Киеве ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 7-12 м/с. А вот температура установится на уровне 10-12° тепла.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские синоптики обещают холодную и дождливую погоду.


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