В Киеве посреди мая выпал снег

В среду, 10 мая 2017 года, на левом берегу в украинской столице пошел снег с мокрым дождем. Впрочем, синоптики говорят, что никаких температурных рекордов ждать не стоит – холод не является чем-то аномальным
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Как отмечается, похолодание распространится на всю Украину. Таким образом, ночью ожидается (-3)-+3 градусов тепла.
В свою очередь на западе местами будут заморозки (-3)-(-1) градуса, днем 9-13 градусов тепла.
При этом в Киеве ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 7-12 м/с. А вот температура установится на уровне 10-12° тепла.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские синоптики обещают холодную и дождливую погоду.