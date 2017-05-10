В Украине в среду ожидается холодная, дождливая погода

В западных областях без осадков, однако тут ночью возможны заморозки до пяти градусов мороза. В южной, восточной части и на Днепропетровщине небольшие, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях умеренные дожди. На остальной территории местами небольшой дождь.

Ветер сегодня будет северо-западный, 5-10 метров за секунду. Температура воздуха ночью составит днем 8-13 градусов тепла.

В Киеве сегодня местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепла Днем потеплеет до 10-12 градусов.

На западе Украины без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов ниже нуля. Днем будет от 8 до 15 градусов тепла.

На севере Украины местами небольшой дождь, в Житомирской области без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепла. Днем потеплеет до 8-14 градусов.

В центре страны в среду сухо, однако в Днепропетровской области ночью и днем в Черкасской и Полтавской местами пройдет небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит 1-6 градусов выше нуля. Местами возможны заморозки до минус 3 градусов. Днем потеплеет до 9-15 градусов.

На востоке Украины временами дожди. Температура воздуха ночью будет от 5 до 11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов.

На юге Украины в среду небольшой дождь, в Запорожской области умеренный дождь, днем в Одесской и Николаевской без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов со знаком плюс. Днем будет от 13 до 19 теплых градусов.

В Крыму также небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет от 7 до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.