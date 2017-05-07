Киевляне поучаствовали в забеге "Крылья для жизни"

Так, забег решено было начать с Паркового моста, что расположен на Трухановом острове. Согласно сообщению СМИ – десятки тысяч активистов-бегунов в 24-ех государствах вышли единовременно на старт – с целью внесения собственного вклада в исследования травм спинного мозга.

Автомобили после старта забега выезжают следом за участниками. Тот, кого авто обгоняет, сразу же завершает забег. Забег стартовал седьмого мая на Трухановом острове.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсоне седьмого мая провели велоралли – в честь начала Евровидения.