21:33 07.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне поучаствовали в забеге "Крылья для жизни"

Примерно сотня активистов сегодня представила наше государство в забеге под названием "Крылья для жизни".

Киевляне поучаствовали в забеге

Так, забег решено было начать с Паркового моста, что расположен на Трухановом острове. Согласно сообщению СМИ – десятки тысяч активистов-бегунов в 24-ех государствах вышли единовременно на старт – с целью внесения собственного вклада в исследования травм спинного мозга.

Автомобили после старта забега выезжают следом за участниками. Тот, кого авто обгоняет, сразу же завершает забег. Забег стартовал седьмого мая на Трухановом острове.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсоне седьмого мая провели велоралли – в честь начала Евровидения.


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