Арку Дружбы народов в Киеве решили украсить орнаментом

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, ряд общественных организаций подали заявку, чтобы временно украсить Арку в цвета радуги. Однако другие активисты высказались против такого решения.

"Кое-кто начал говорить, что это, якобы, какая-то не такая символика, намекая на определенные организации. У меня есть фотография 2010 года, когда арку подсвечивали разными цветами, и ни у кого не возникало замечаний", — отметил Кличко

При этом столичная власть считает, что на участке, который остается не разрисованной, будет размещено фрагмент украинской орнамента. Также Виталий Кличко уверен, что по этому повуду никаких конфликтов возникнуть не должно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В сети Интернет появились фото измененной Арки дружбы народов в Киеве. Ее заклеивают пятью разными цветами.