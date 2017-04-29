В Борисполе нашли похищенные у фельдъегерей мешки с документацией - Крищенко

Об этом на брифинге заявил руководитель Национальной полиции города Андрей Крищенко.

По его словам, злоумышленники похитили несколько мешков с корреспонденцией, а также два-три мешка были с ценными бумагами.

"Сопровождающие документы были похищены, мы не можем сказать, что там именно было. Но мы не знаем, что это было, возможно, деньги или ценные металлы.", - отметил Крищенко.

В полиции не исключают, что эти ценные пакеты и были целью нападавших. При этом стоимость ноши пока неизвестна.

Добавим, что грабителей было около шесть или семь человек, некоторые были с огнестрельным оружием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Борисполь Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали банду вымогателей.