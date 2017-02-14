В центре Киева произошел взрыв, из-под земли вылетел столб огня - ФОТО

В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщают очевидцы, на улице Короленковская, внезапно под ногами прохожих раздался мощный взрыв.

После чего из-под земли вырвался столб огня. В это время по улице проходило двое прохожих.

На одном из них моментально загорелась одежда. Вместе с тем сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пояснили, что тут произошло электрозамыкание, в результате чего раздался громкий звук, напоминающий звук взрыва.

В настоящее время все последствия происшествия ликвидированы, - сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям в Киеве Роман Ткачук, добавив, что никто серьезно не пострадал. Вместе с тем два человека попали в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня с утра в Виннице коммунальщики боролись с масштабным потопом. Тут произошла крупная авария. На перекрестке улиц Хмельницкое шоссе и 600-летия прорвало подземную водопроводную трубу диаметром 700 мм.