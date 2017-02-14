Киевсовет увеличит размер помощи силовикам АТО

Согласно проекту данного решения, предполагается в два раза увеличить размер помощи участникам АТО – сообщила пресс-служба Киевсовета. Так, было предложено увеличить сумму с 2,5 тысяч грн до пяти тыс. грн.

В целом же в Киеве 21 300 человек, нуждающихся в такой помощи. При этом планируется повысить размер помощи членам семей погибших силовиков АТО, а также участников Революции Достоинства. Предлагается сумма в 25 тыс. грн. А это - в десять раз больше чем было задекларировано сегодня – подчеркнул глава Департамента соцполитики исполнительного органа Киевгорсовета Юрий Крикунов.

Как сообщал УРА-Информ, 133 силовика АТО сейчас находятся в госпиталях на лечении.