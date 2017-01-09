В Запорожье мужчина застрелил зятя

По итогам данной ссоры один мужчина убил другого. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в области. Убийство произошло вчера, восьмого января, в 16:30. Во время возникшей ссоры 65-летний мужчина взял охотничье ружье "ИЖ-27" и выстрелил своему зятю в грудь. В результате ранения 42-летний мужчина умер.

Подозреваемого вскоре арестовали, а орудие преступления было изъято. В полиции открыли производство - по статье УК "Умышленное убийство".

Как сообщал УРА-Информ, в Чикаго убили боксера Эда Брауна, обстреляв его машину.