15:09 09.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100157513:mysnichenko

В Запорожье мужчина застрелил зятя

В одном из домохозяйств, что в Шевченковском районе Запорожья, между зятем и тестем возникла ссора.

В Запорожье мужчина застрелил зятя

По итогам данной ссоры один мужчина убил другого. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в области. Убийство произошло вчера, восьмого января, в 16:30. Во время возникшей ссоры 65-летний мужчина взял охотничье ружье "ИЖ-27" и выстрелил своему зятю в грудь. В результате ранения 42-летний мужчина умер.

Подозреваемого вскоре арестовали, а орудие преступления было изъято. В полиции открыли производство - по статье УК "Умышленное убийство".

Как сообщал УРА-Информ, в Чикаго убили боксера Эда Брауна, обстреляв его машину.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив