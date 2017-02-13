В Киеве пройдут сезонные ярмарки

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Сельхозярмарки будут проведены 14 февраля на просп. Науки, 88, а также ул. Владимирской, 80-86-А; ул. Харченко, 41-47, ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина; ул. И. Микитенко, 21-27; ул. Светлицкого, 31-35; ул. Гната Юры, 5, на пересечении пр. Победы, 73/1 и ул. Кулибина; ул. Баггоутовской, 1, ул. Древлянской, 16 пересечении улиц О. Гончара, 65-А и ул. Хмельницкого, 94.

15 февраля на Стратегическом шоссе; ул. Демеевской, 45-47; ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; на просп. Соборности, 2-20; просп. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 31-35; на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана); ул. Трудовой, 7-А, пересечении ул. Телиги и ул. Мельникова.

16 февраля на ул. Ломоносова, ул. Новопироговской, 25, ул. Ковпака (в пределах ул. Большой Васильковской и Антоновича); ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречной, 44-45-Т; на б-р Перова, 8-10, ул. Березниковский, 21-23; на ул. Северной, 48-54; на ул. Московской, 2; на просп. Оболонском, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35; ул. Гната Юры, 5, на пересечении пр. Победы, 73/1 и ул. Кулибина; на ул. Баггоутовской, 1.

17 февраля (пятница) на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31; пересечении улиц Чубинского и Пасхалина; ул. Шолом-Алейхема; ул. Гродненской, 1/35-17-А, ул. Алма-Атинской, 64-74; ул. Полковой, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35; ул. Подлесной, 8, ул. Сельской, 16; на ул. Образования, пер. Кузнечном; на ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Древлянской, 16, ул. Ружинский, 16-18.

18 февраля на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; а также на ул. Светлицкого, 31-35. 19 февраля на ул. Заречной, 44-45-Т, ул. Стальского (в пределах Радужной и Старосельской); на ул. Светлицкого, 31-35.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2016 г. в Киеве с/х ярмарки были временно отменены.