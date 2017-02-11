Количество киевлян увеличилось на 1,2 тысяч человек

Об этом передает ГУ статистики. Согласно данным - в течение января-декабря 2016 г. численность киевского населения увеличилась на

1 тыс. 248 человек.

Рост численности населения Киева произошел за счет естественного прироста - пять тыс. 644 человека. При этом также зафиксировано миграционное сокращение – четыре тыс. 396 человек - отметили в управлении. Как известно, население Украины не учитывая Крым на декабрь 2016 г. составляло 42 млн 603 тыс. 854 человека.

Как сообщал УРА-Информ, население Киевщины на октябрь 2016 г. составило один миллион 735 тыс. человек.