12:32 11.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Количество киевлян увеличилось на 1,2 тысяч человек

Состоянием на декабрь 2016 г. численность столичного населения составила 2 млн 907, 8 тыс. человек. 

Количество киевлян увеличилось на 1,2 тысяч человек

Об этом передает ГУ статистики. Согласно данным - в течение января-декабря 2016 г. численность киевского населения увеличилась на
1 тыс. 248 человек.

Рост численности населения Киева произошел за счет естественного прироста - пять тыс. 644 человека. При этом также зафиксировано миграционное сокращение – четыре тыс. 396 человек - отметили в управлении. Как известно, население Украины не учитывая Крым на декабрь 2016 г. составляло 42 млн 603 тыс. 854 человека.

Как сообщал УРА-Информ, население Киевщины на октябрь 2016 г. составило один миллион 735 тыс. человек.


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