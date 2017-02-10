Электромобили начнут убирать улицы Киева

В частности, это будут электромобили, а также вакуумно-подметальные машины, газонокосилки. В целом "Киевзеленстрой" уже получил 157 единиц техники, из них 47 – это крупногабаритная техника, а также 15 - прицепы, 57 – малагабаритная и 31 – это навесное оборудование (щетки, косилки), один дереводробитель, шесть штук - средства малой механизации. На покупку оборудования из госбюджета выделено 109 млн грн.

Впервые показали современную экологическую технику – девять образцов из 104 единиц купленной техники – поведал гендиректор "Киевзеленстроя" Михаил Наконечный.

Как сообщал УРА-Информ, из Киева за сутки вывезено 4,7 тыс. тонн снега.