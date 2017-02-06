10:15 06.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на Троещине из-за аварии стали троллейбусы - ФОТО

В понедельник утром, 6 января, в столичном микрорайоне Троещина остановились троллейбусы.

В Киеве на Троещине из-за аварии стали троллейбусы - ФОТО

Тут произошла авария. Маршрутка столкнулась с троллейбусом. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил журналист Дмитрий Кропивницкий.

Он заверил, что все троллейбусы в сторону массива стоят. При этом он не сообщил есть ли в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие.

Напомним, в понедельник с утра на Киев обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды в Киев ограничили въезд грузовиков .

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на десять часов утра столица остановилась в десятибалльных пробках.


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