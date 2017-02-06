В Киеве на Троещине из-за аварии стали троллейбусы - ФОТО

В понедельник утром, 6 января, в столичном микрорайоне Троещина остановились троллейбусы.
Тут произошла авария. Маршрутка столкнулась с троллейбусом. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил журналист Дмитрий Кропивницкий.
Он заверил, что все троллейбусы в сторону массива стоят. При этом он не сообщил есть ли в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие.
Напомним, в понедельник с утра на Киев обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды в Киев ограничили въезд грузовиков .
Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на десять часов утра столица остановилась в десятибалльных пробках.