Синоптики вновь предупреждают о тумане в Киеве - ВИДЕО

Синоптики предупреждают, что видимость в 200-500 метров будет удерживаться до конца сегодняшнего дня, а также завтра на протяжении всего дня. В связи с чем водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам советуют двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Вместе с тем, столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заверяет, что такая синоптическая ситуация в Киеве, а именно смог и ощущающийся в воздухе запах гари, сохранится и в ближайшие три дня. При этом ситуация может улучшиться после прогрева приземного слоя воздуха.

В ведомстве также пояснили, что смог в Киеве обусловлен малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров.

В то же время в ГосЧС заверили, что на территории города и Киевской области возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению, в настоящее время нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, жители столицы на своих страницах в Facebook жалуются на густой туман и неприятный запах в некоторых частях города.