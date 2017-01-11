В Киеве снизился уровень заболеваемости гриппом

Об этом передали пресс-службе КГГА. Так, наблюдается снижение заболеваемости населения на 8,15%. Снижение произошло за счет взрослого и за счет детского населения.

К примеру - за указанный период 3796 детей заболело (за аналогичный период 2016 г. - 3892, то есть, фиксируют снижение на 2,5%). Среди детей до одного года фиксируют снижение заболеваемости на 2,1%, а среди детей от года до четырех лет - на 5,6%, от пяти до девяти лет - на 1,1%. Среди взрослых снижение заболеваемости на 14,9%.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине к концу декабря гриппом заболели примерно 420 тысяч человек.