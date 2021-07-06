Англия — Дания: превью и онлайн трансляция

Матч между Англией и Данией в среду определит второго финалиста Евро-2020. На «Уэмбли» фаворитами будут игроки с Британских островов, но соперник, безусловно, сделает все возможное, чтобы снова удивить. Англия и Дания набрали неплохой путь и являются единственными командами, которые прошли в полуфинал турнира, выиграв предыдущие поединки плей-офф в основное время. Форма команд Перед стартом Евро-2020 […]

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Матч между Англией и Данией в среду определит второго финалиста Евро-2020. На «Уэмбли» фаворитами будут игроки с Британских островов, но соперник, безусловно, сделает все возможное, чтобы снова удивить. Англия и Дания набрали неплохой путь и являются единственными командами, которые прошли в полуфинал турнира, выиграв предыдущие поединки плей-офф в основное время.

Форма команд

Перед стартом Евро-2020 сборная Англии была одной из тех, кого называли одним из фаворитов. Первое противостояние с Хорватией разочаровало, англичане выиграли с минимальным счетом. Они скромно обыграли Хорватию 1:0. В тоже время команда Гарета Саутгейта впечатлила плотной обороной. В групповом этапе команда не пропустили ни одного гола. Благодаря этому они сыграли вничью с Шотландией и обыграли чехов со счетом 1:0.

В плей-офф англичане наконец-то начали демонстрировать свой огромный наступательный потенциал. Кроме того, они продолжали надежно играть в защите. Это помогло им устранить немцев (2:0). В четвертьфинале Англия разгромила Украину (4:0).

Первый поединок на продолжающемся чемпионате Европы был поистине драматичным для датчан. Кристиан Эриксен боролся за свою жизнь. Его коллеги, напротив, доминировали в игре с Финляндией. В тоже время финны реализовали один момент и выиграли встречу. Позже они провели хорошую игру против Бельгии (1:2), но в итоге уступил. Матч с россиянами стал решающим на групповом турнире. Им нужно было побеждать и рассчитывать на благоприятный результат в игре соперников. В итоге Дания выиграла 4:1 и вышла в 1/8 финала.

В плей-офф Дания разнесла уэльсцев (4:0). На следующем этапе они прошли чехов 2:1.

История противостояний

Команды встречались друг с другом 21 раз. Пока что дела у англичан намного лучше, они одержали победу 12 раз. В пяти случаях была ничья. Датчане наслаждались победой четыре раза. Именно они выиграли последний поединок между командами со счетом 1:0.

Кадровая ситуация

После четвертьфинальных матчей ни одна из команд не испытала никаких кадровых, которые помешали бы главным тренерам с выбором стартовых составом. Таким образом, скорее всего, главные тренеры выберут те же составы, что и в предыдущем раунде плей-офф.

Предварительные составы

Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Филлипс, Райс; Сака, Маунт, Стерлинг; Кейн

Дания: Шмейхель; Кристенсен, Кьер, Вестергор; Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг, Дилейни, Меле; Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор

Арбитры

Встречу будет обслуживать бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Отвечать за VAR будет Пол ван Букело, ему помогут соотечественник Кевин Блом, немец Кристиан Гиттельманн и поляк Павел Гиль. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

Мнение букмекеров

Победа Англии в основное время – 1.75

Ничья – 3.68

Победа Дании в основное время – 5.50

Проход в финал Англии – 1.34

Проход в финал Дании – 5.50

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta.