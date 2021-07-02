Украина — Англия: превью, мнение букмекеров, трансляция онлайн

Матч состоится третьего июля, начало в 22:00

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В субботу вечером на стадионе «Олимпико» состоится последний четвертьфинал. В нем сборная Украины сыграет против команды Англии. Британцы считаются не только фаворитами этого матча, но и всего турнира. В тоже время Украина удивила многих в матче с сильной Швецией и готова к новым свершениям.

Стоит отметить важную деталь – судьба Украины решается в последний день каждого этапа соревнований. На групповой стадии украинским футболистам пришлось ждать до последнего игрового дня, когда соперники решали судьбу плей-офф для подопечных Андрея Шевченко. Также Украина закрывала 1/8 финала Евро-2020 своим матче против Швеции. Теперь же последним четвертьфиналом на чемпионате Европы будет игра украинцев с англичанами.

Форма команд

Украина начала Евро-2020 с поражения от Нидерландов (2:3), при этом показав проблески надежды при счете 0:2, сумев сделать 2:2 на табло. Затем команда Андрея Шевченко обыграла Северную Македонию со счетом 2:1, хотя соперник оказал значительное сопротивление. В конце первого этапа Украина провела ужасную игру против Австрии и проиграла 0:1. Таким образом, Украина вышла в 1/8 финала благодаря последнему третьему проходимому месту в группе.

В последнем поединке Украина провела упорный бой со шведами. Все дали, что будет серия пенальти, так как по окончании дополнительного времени счет на табло был 1:1. Однако подопечные Андрея Шевченко неожиданно забили гол и вышли в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы.

Англия прошла в четвертьфинале Евро-2020, и настроение в этой стране очень хорошее. Аппетит к финальному триумфу в турнире растет. Некоторые фанаты, однако, разочарованы стилем игры Трех львов. Их самое большое преимущество — плотная защита. Ни одному сопернику на этом турнире не удалось забить гол англичанам. Однако и сами англичане не так много забивают. Благодаря этому они оказались лучше: Хорватии (1:0), чехов (1:0) и Германии (2:0). Единственная ничья — противостояние с Шотландией.

История противостояний

Сборные Англии и Украины встречались друг с другом семь раз. Англичане праздновали успех четыре раза. Одна виктория у Украины. В двух случаях была зафиксирована ничья.

Две последние схватки этих команд произошли в отборочном раунде ЧМ-2014. Тогда дважды была зафиксирована ничья (0:0 и 1:1). Эти команды также соревновались друг с другом на чемпионате Европы. В 2012 году «Три льва» выиграли 1:0 после скандально незащитного гола Девича.. Единственная победа Украины над этим соперником состоялась 10 октября 2009 года в отборочном раунде ЧМ-2010 (1:0).

Кадровая ситуация

В распоряжении Андрея Шевченко не будет серьезно травмированного Артема Беседина, который пропустит около полугода после полученной травмы в матче со Швецией. Зубков только накануне вернулся в основную группу, но вряд ли он сыграет против Англии.

Гарет Саутгейт против Германии использовал систему с тремя защитниками в оборонительной фазе. Это решение сработало. Английский тренер на субботнем старте может остаться при победной схеме.

Предварительные стартовые составы

Украина: Бущан; Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко; Сидорчук, Степаненко, Шапаренко; Ярмоленко, Яремчук.

Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Хендерсон, Филлипс; Сака, Маунт, Стерлинг; Кейн.

Мнение букмекеров

Победа Украины в основное время – 8.77

Ничья – 4.55

Победа Англии в основное время – 1.45

Проход Украины в полуфинал – 4.90

Проход Англии в полуфинал – 1.18

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta.