Украина уступила Австрии на Евро-2020 и рискует не выйти в плей-офф

Украина ждет результатов матчей в других группах

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В заключительно матче группового этапа Евро-2020 Украина встречалась с командой Австрии. Для того, чтобы выйти точно в следующий этап соревнований подопечным Андрея Шевченко нужно было не проигрывать своему сегодняшнему сопернику.

Однако Австрия с первых минут завладела преимуществом и сразу показала, что именно она хочет занять второе место в группе, которое на 100 % гарантирует команде выход в плей-офф. Свое преимущество австрийцы реализовали на 21 минуте, подачу с фланга замкнул Баумгартнер. Украина попыталась изменить ситуацию на поле, но ничего создать не сумела, пишет УРА-Информ.

Во втором тайме Украина улучшила свою игру, но преимущество все равно было на стороне австрийцев, хотя счет на табло их полностью устраивал. В итоге зрителей больше голов не увидели, а Украина так и не создала на 100 % голевого шанса. Австрия победила 1:0 и заняла второе место в группе С.

Таким образом, Украина стала третьей в своей группе и ждут результатов матчей в других. Напомним, что четыре лучшие команды, которые заняли третьим места, пройдут в 1/8 финала.