Чехия — Англия: превью, расклады, мнение букмекеров

Англия — Чехия – один из матчей группы D во вторник, 22 июня. Перед началом группового этапа чехи без сомнений были бы рады четырем пунктам после двух матчей группового этапа (именно столько пунктов у них сейчас). Во вторник Чехия сразится с Англией за первое место в группе. Британцы будут стремиться исправить ситуацию после неудачного матча […]

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Англия — Чехия – один из матчей группы D во вторник, 22 июня. Перед началом группового этапа чехи без сомнений были бы рады четырем пунктам после двух матчей группового этапа (именно столько пунктов у них сейчас). Во вторник Чехия сразится с Англией за первое место в группе. Британцы будут стремиться исправить ситуацию после неудачного матча против Шотландии. Групповой этап Евро-2020 подходит к концу и нас ждут решающие матчи.

Турнирные расклады

У чехов довольно комфортная ситуация, ведь даже ничья даст им первое место в турнирной таблице. Чтобы подняться на первое место англичане должны победить. В случае ничьи они также выступят в плей-офф, но уже со второго места. Возможное поражение для обеих команд может означать вылет на третье место в таблице, но это также будет зависеть от результата второй встречи Хорватия-Чехия.

Форма команд

У Чехии все отлично на этом чемпионате Европы. В стартовом туре они обыграли Шотландию (2:0), а затем разделила очки с хорватами, занявшими второе место на последнем чемпионате мира (1:1).

Патрик Шик проводит потрясающий турнир. Игрок «Байера» дважды забил шотландцам, затем добавил еще один гол в ворота хорватов. Именно эффективное прикрытие этого игрока может стать залогом успеха сборной Англии.

В сторону Гарета Саутгейта прокатилась волна критики после неудачной игры с шотландцами, закончившейся нулевой ничьей. На протяжении всей игры у соперников было больше ударов и они были ближе к трем очкам. Однако во время этого турнира мы также увидели второе, лучшее лицо англичан. С хорватами они сыграли очень солидно и выиграли 1: 0.

История противостояний

Эти команды встретились друг с другом во время квалификационного раунда к чемпионату Европы. Оба матча были сыграны в 2019 году. Англичане тогда выиграли на «Уэмбли» 5:0. В матче-реванше чехи оказались на высоте, выиграв 2:1.

Кадровая ситуация

Вряд ли чехи изменят стартовый состав. Лукас Провод травмирован Что касается Англии, Гарет Саутгейт внесет некоторые изменения. Тем более, что несколько игроков сыграли с Шотландией хуже ожиданий.

На игру с первых минут рассчитывают Джордан Хендерсон и Гарри Магуайр, вернувшиеся к тренировкам после травмы. Один из знаков вопросов — это Фил Фоден. Так что не исключено, что в этом матче он сядет на скамейку запасных.

Предварительные составы команд

Чехия: Вацлик — Борил, Калас, Челустка, Куфаль — Ям, Соучек — Янкто, Дарида, Масопуст — Шик

Англия: Пикфорд — Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер — Райс, Хендерсон — Маунт, Грилиш, Рэшфорд – Кейн

Мнение букмекеров

Победа Чехии – 7.80

Ничья – 3.85

Победа Англии – 1.61

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна