13:31 04.09.2020 | Технологии | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Проблемы с Приват 24: украинцы сообщают о проблемах

Самое популярное мобильное банковское приложение Приват 24 имеет проблемы. Проблемы стали заметны пару часов назад и по состоянию на 13:30 все еще присутствуют.

Проблемы с Приват 24: украинцы сообщают о проблемах

Перестал работать доступ к мобильному приложению, веб-версии Приват 24, а также к официальной странице банка.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"С компьютера не могу зайти, приложение очень долго виснет", – рассказал один из клиентов банков. В пресс-службе банка сообщили: сбой произошел всего на несколько минут, после его ликвидировали, перезапустив сервис. При этом в Приватбанке не пояснили, по какой причине приложение до сих пор не работает у некоторых из клиентов.

На работу приложения продолжают жаловаться и в социальных страничках. Можно увидеть комментарии: "Что с Приват 24", "У всех проблемы с Приватом? Не могу зайти в свой аккаунт", "А что с Приватом? У всех наработает или только у меня проблемы"?

Ранее мы сообщали, что глава правления Приват Банка отдыхал на выступлении цирка Дю солей с юной спутницей.


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