В Париже откроют кинотеатр ... на воде

Автомобильный кинотеатр на воде - вот как можно выдвинуть новую идею для парижских властей. «Le Cinéma sur l'Eau» станет достопримечательностью для начала ежегодного мероприятия Paris-Plages. Это план, представленный офисом мэра Парижа, который создает временные искусственные пляжи вдоль Сены в центре города каждое лето.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Однако вместо автомобилей здесь будут использоваться переносные электрические лодки, рассчитанные максимум на четыре-шесть человек. Парижские власти выпустили специальное заявление, в котором они обязуются контролировать людей, сидящих вместе. Все из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Другие люди, которым не будет хватать места для лодок, смогут посмотреть фильм, сидя на удобных шезлонгах на суше.

Мероприятие состоится вечером 18 июля этого года.

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