13:10 25.05.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Загадочный сигнал из центра нашей галактики: что там происходит

Ученые обнаружили нечто особенное в центре Млечного Пути. Это ранее незамеченный сигнал, который, вероятно, исходит от сверхмассивной черной дыры, скрывающейся в сердце нашей галактики.

Загадочный сигнал из центра нашей галактики: что там происходит

Команда астрономов из университета Кейо обнаружила необычный сигнал, исходящий из центра Млечного пути. Это был не первый и не последний сигнал такого типа. Он возникает, когда аккреционный диск вокруг черной дыры осветляется и излучает радиоимпульсы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Пульсирующие сигналы не являются чем-то новым - ученые ранее обнаружили другие подобные типы с помощью массива Atacama (ALMA). Однако этот сигнал уникален, потому что он исходит из центра нашей галактики.

- На этот раз мы получили качественные данные об изменчивости радиоинтенсивности Sgr A * за 10 дней, 70 минут в день. Затем мы обнаружили две тенденции: квазипериодические колебания с типичной 30-минутной шкалой времени и ежечасные медленные колебания. Это излучение может быть связано с некоторыми экзотическими явлениями, происходящими в непосредственной близости от сверхмассивной черной дыры, - сказал проф. Томохару Ока из университета Кейо.

Колебания, вероятно, происходят от газа, закрученного вокруг поверхности черной дыры. Это может помочь объяснить, почему эти типы сигналов так трудно наблюдать напрямую.

Ранее мы сообщали, что ученые создали глаз киборга, он напоминает человеческий глаз.


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