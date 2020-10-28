12:33 28.10.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Чисора заявляет, что не проиграет Усику: Я его просто съем

Британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 KO) заявил, что провел отличный тренировочный сбор и уверен в своей победе в предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 KO).

Чисора заявляет, что не проиграет Усику: Я его просто съем

- Я ему не проиграю! - твердо отвечает «Дель Бой» на вопрос о противостоянии с непобедимым украинцем, который до сих пор провел только один поединок в супертяжелом весе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

"Я выйду и нанесу большое количество ударов, я выстрелю из винтовки" 100 процентов, я на максимуме! Я его просто съем! Что бы он ни сделал, он не сможет меня остановить! - угрожает британец и добавляет: - Я проедусь по нему, сильнее меня сейчас в супертяжелом весе нет никого! Ни Фьюри, ни Джошуа, ни Уайлдер, ни Уайт не сильнее меня!

Поединок вечера бокса от компании Matchroom Boxing станет кульминацией субботнего мероприятия в Лондоне.

Ранее другой украинский боксер Василий Ломачнко сенсационно проиграл все свои чемпионские пояса.


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