16:01 12.05.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
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Большие изменения в Ferrari: Феттель покидает команду

Вчерашние слухи подтвердились - 2020 год станет последним для Себастьяна Феттеля в Ferrari.

Большие изменения в Ferrari: Феттель покидает команду

Феттель ездит на Ferrari с сезона 2015 года, когда после завоевания четырех чемпионских титулов он перешел с Red Bull. Он на данный момент провел 102 гонки в красных тонах, выиграв 14 из них.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на официальный пресс-релиз команды Ferrari.

"Это решение было принято вместе с Себастьяном, и обе стороны считают его лучшим. Это было нелегко, учитывая ценность Себастьяна как пилота и человека. Нет одной конкретной причина, которая привела к этому решению, помимо общего убеждения, что настало время для наших путей расходиться. Себастьян является частью истории Скудерии", - сказал Маттиа Бинотто, глава Ferrari, объявляя о решении.

Слова Себастьяна Феттеля после прощания довольно озадачивают и могут наводить на мысль, что немец подумывает о завершении своей карьеры.

"Мои отношения с Ferrari закончатся после сезона 2020 года. Чтобы достичь лучших результатов в спорте, вам нужна идеальная гармония. Я и команда поняли, что мы больше не хотим сотрудничать после сезона 2020", - отметил немец.

Среди кандидатов на его месте в первую очередь отмечаются Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс и Серхио Перес.

Ранее мы сообщали, что еще один топовый чемпионат назвал дату возобновления.


  
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