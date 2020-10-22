Как выбрать детские ботинки - 5 советов от интернет-магазина Теремок

Для родителей всегда становится актуальным вопрос правильного выбора обуви для малышей с самых его первых шагов. В зависимости от сезона выбор очень широк: купить в Украине детские ботинки демисезонные и зимние, туфли на весну и осень, босоножки и сандали на лето сейчас не составляет труда.

В этой статье мы рассмотрим как правильно выбрать детские ботинки

За помощью и рекомендациями обратились к руководителю интернет-магазина детской обуви Теремок Алене Аршаве. Вот 5 основных моментов, на которые необходимо обращать внимание при выборе детских ботинок.

1) Правильно выбирайте размер

Неправильно подобранный размер может привести к плоскостопию у детей. Рекомендуемый запас должен быть в пределах 1 сантиметра. Но все дети индивидуальны, так же как и строение стопы. Для худых ног достаточно запаса 0,5-1 см, для полных или если есть подъем от 1 до 1,2 см.

Правильно замеряйте стопу ребенка. Есть общая таблица размеров детской обуви, но рекомендуется измерять стельку в каждой модели. Потому, что производители часто используют свою размерную сетку, которая может отличаться от стандартной.

2) Не донашивайте обувь б.у за другими детьми

Некоторые родители, пытаясь сэкономить на покупке новой обуви, приобретают б/у обувь на досках объявлений или у знакомых. Этого делать нельзя, так как у ребенка, который первым носил эти ботинки может быть искривление стопы, а обувь принимает форму ног и из-за этого следующий ребенок уже будет носить стоптанную обувь и испортит себе ноги.

3) Ботинки из натуральных материалов

Оптимальным вариантом остается натуральная кожа. У нее хороший воздухообмен и ноги ребенка не будут мокрыми, в отличие от обуви из искусственной кожи. Современные термо ботинки шьют из разнообразных материалов. Сейчас очень популярны ботинки из мембранной ткани. Они не пропускают влагу, легкие и ребенку очень комфортно в них.

4) Анатомические свойства обуви

Большинству детей не нужна ортопедическая обувь. Выбирайте ботинки детские с анатомическими свойствами

жесткий задник

супинатор

5) Выбирайте производителей с хорошими отзывами

В современном мире узнать отзыв можно о любом товаре. Перед покупкой узнайте больше информации о понравившемся бренде. Почитайте независимые сайты отзовики или форумы для родителей.

ТОП-7 брендов детской обуви

1. Ecco. Страна бренда - Дания, производство в Китае. Относится к среднему и дорогому сегменту.

2. D.D.Step венгерская торговая марка. Изготавливают из натуральной качественной кожи. Относится к среднему сегменту. Цены от 1000 гривен, эквивалент 40 долларов

3. Geox - обувь, которая дышит. Цены на новую коллекцию от 100 долларов. На распродаже можно купить со скидкой до 70%.

4. Bartek - польская обувь. В каталоге термо ботинки, сапоги. Из натуральной кожи и комбинированных материалов.

5. Котофей. Производят самую теплую зимнюю обувь - валенки для детей, подростков и взрослых.

6. Happy Walk - турецкий бренд. Производят в том числе и ортопедическую обувь для детей.

7. Demar - детские дутики производятся в Польше. Завоевали настоящую любовь у родителей в Украине. Недорогая цена - основное преимущество детских ботинок Демар.

Демисезонные ботинки для детей

Осень и весна, как правило, характеризуются прохладной и дождливо-слякотной погодой. Родители считают, что лучшей обувью на этот период являются сапоги из резины. Главным плюсом сапог можно назвать – непромокаемость. Однако ножки малышей часто оказываются вспотевшими, вследствие чего, ноги становятся сырыми и простуженными. К тому же, ноги в сапогах не зафиксированы из-за отсутствия необходимой фиксации.

Среди мам самым востребованным материалом стала мембрана, которая помогает сохранять тепло и сухость. Из мембраны изготавливаются верхняя одежда, обувь, краги. Ноги в обуви из мембраны совсем не потеют, остаются в комфортных условиях.

Не менее востребованным вариантом обуви для детишек считается кожаная обувь, главным достоинством литьевой обуви является отсутствие возможности влаге попадать внутрь. Сухая погода без осадков – оптимальный вариант носки кожаной обуви.

Зимние детские ботинки

В настоящий момент на рынке представлено множество всевозможных материалов для изготовления зимней обуви: натуральная и искусственная кожи, мембрана, кожзаменитель. Последний материал не приветствуется для изготовления детской обуви, так как не дает возможности коже дышать, нога потеет.

На чем стоит останавливать свои выбор, это то, насколько обувь легка для снежных прогулок, удобна, не продуваемая и не проницаемая для влаги. В зависимости от ширины голенища может отличаться у разных моделей от более широких ног, до более узких. В сапогах не должно быть тесно и, наоборот, чересчур просторно.

Не стоит оставлять без внимания подошву и утеплитель. Самым подходящим материалом для детской обуви считается ПВХ, он обеспечивает легкость носки, теплоту, не скользит по льду и снегу. Чем толще подошва, тем лучше. Для утепления обуви очень часто используется натуральный или искусственный мех.

В обуви обязательно должна быть стелька, лучше из натуральных материалов. Она должна быть плотно закреплена на подошве.

Самым подходящим материалом для маленьких карапузов считается мембрана. Она сочетает в себе необходимые характеристики, в ней тепло, сухо и комфортно. Главное при выборе ориентироваться на температурные режимы, заявленные производителем.

В случае очень сильных морозов, стоит надевать дополнительно термоноски, либо утеплитель из натуральной шерсти.

Учитывать возраст ребенка необходимо прежде всего. Возможно, первую свою зиму малыш проведет в пинетках меховых, так как постоянно будет находиться в транспорте, коляске или санках.

При покупке обуви стоит обратить внимание на мыс. Желательно чтобы он был квадратный или круглый.

Любые детские ботинки или валенки обязательно должны чем-то фиксироваться, во избежание поддувания внутрь. Это могут быть липучки, шнурки, всевозможные заклепки. Молния должна закрываться мехом, чтобы ножки были в тепле.

Чтобы малышу было удобно ходить, делать свои первые шаги, нужно подбирать обувь с запасом 1-1,5 см, ведь обувь, которая в упор создает дополнительный дискомфорт.

Самыми главными особенностями при выборе обуви ребенку – легкость, теплота, непромокаемость. Не стоит отдавать предпочтение более дешевым моделям, ведь ножка малыша должна комфортно чувствовать себя в новой обуви.