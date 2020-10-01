09:33 01.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Осенний призыв: сколько юношей заберут в армию

С сегодняшнего дня в Украине начинается осенний призыв юношей в армию на срочную службу. Призывная компания продлится до декабря включительно.

Осенний призыв: сколько юношей заберут в армию

Согласно украинским законам призыву в Украине подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку. В тоже время парням 18 и 19 лет можно служить только по желанию, нужно написать письменное заявление.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкойВ на Лигу Нет.

В общей сложности призывать в армию планируют 13 570 человек. В том числе в Вооруженные силы должно попасть 7500 юношей, в Государственную специальную службу транспорта – 600, в Национальную гвардию – 4970 и еще 500 в Государственную пограничную службу.

На первом месте по количеству будущих призывников стоит Днепропетровская область. Там должны пойти служить 1265 человек. Это единственный регион, где будет призываться более 1000 юношей. Почти 1000 человек призывается в Харьковской области - 953. На третьем месте Одесская область – 735. В Киеве должны отправить на службу 547 человек. Меньше всего призывников будет в Луганской области – 228.

Ранее мы сообщали, что украинская армия сохранила место в топ-30 в мире.


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