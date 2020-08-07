Тернополь уже в "зеленой" зоне, в "красную" попал Харьков: обновлен список карантинных зон

Из "красной" зоны сразу в "зеленую" перешагнул Тернополь. В тоже время из "красной" в "оранжевую" зону перешел Луцк. Интересно, что теперь в "красную" зону попал город Харьков. Также в этой зоне еще два района - Костопольский район Ривненской области и Кицманский район Черновицкой области.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на обновленные данные с интерактивной карты разделения Украины на карантинные зоны.

Львов, а также три района Львовской области (Пустомытовский, Перемышлянский, Миколаевский) остались продолжаю оставаться в "оранжевой" зоне. Также туда попали Ровенский район Ровенской области, при этом сам областной центр – "зеленый", Ивано-Франковск, Черновцы и Городенковский район Черновицкой области.

Часть Черниговской области, в том числе Нежин и Прилуки, оказалась в "желтой зоне". Также в "желтой"зоне Закарпатье, некоторые части Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областей.

Ранее мы сообщали, что Тернополь отказался входить в "красную" зону.