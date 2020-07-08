Черногория изменила правила въезда для украинцев: что нужно знать

Еще одна страна изменила правила въезда на свою территорию для граждан Украины. Все теперь станет намного проще.
Теперь украинцам, которые намерены посетить эту страну не нужно будет предоставлять результаты негативного теста на коронавирус. Такая информация появилась на сайте Института общественного здоровья Черногории. Украина входит теперь в "Зеленый список". Это значит, что Украина - "страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19".
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.
"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в" зеленый "список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем", - говорится также в сообщении посольства Украины в Черногории.
Отметим, что по украинским критериям Черногория входит в "Красный список", это значит после возвращения из этой страны нужно уйти на самоизоляцию на две недели или сдать тест на коронавирус.
В Черногории, которая заявила о победе над вирусом в конце мая, снова было зафиксировано вспышка. Страна закрыла детские садики и сократила режим работы ресторанов.
Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано более 50 000 случаев заражения.