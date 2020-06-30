10:51 30.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Степанов ждет новой вспышки коронавируса из-за ситуации в Одессе

В последние выходные июня на пляжах и в самой Одессе было очень большое количество отдыхающих, которые не придерживались ни социальной дистанции, ни других карантинных ограничений.

Степанов ждет новой вспышки коронавируса из-за ситуации в Одессе

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что такие действия украинцев приведут к увеличению количества зараженных. Он также прокомментировал тот факт, что на трасе Киев – Одесса были большие пробки, так как многие киевляне выехали на море на три дня отдыха.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Глава МОЗ добавил, что большое количество украинцев пренебрегает рекомендациями Министерства здравоохранения, которые касаются поведения в период эпидемии, в частности, и на пляжах.

В тоже время Степанов отметил, что ночные клубы работают без соблюдения эпидемиологических требований, что приведет к повышению уровня заболеваемости в Украине.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. В общей сложности положительный тест сдало более 44 000 человек.


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