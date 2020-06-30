С 1 июля в ЕС разрешен въезд гражданам 14 стран: есть ли там Украина?

Европейский Союз уже в среду, первого июляВ откроет свои границы, но не для всех государств. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые в данной ситуации расцениваются как "безопасные", и жители которых смогут пересекать страны блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.

Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на ВВС.