С 1 июля в ЕС разрешен въезд гражданам 14 стран: есть ли там Украина?

Европейский Союз уже в среду, первого июляВ откроет свои границы, но не для всех государств. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые в данной ситуации расцениваются как "безопасные", и жители которых смогут пересекать страны блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.
Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на ВВС.
По информации заграничных СМИ, в список вошли такие государства:
-Черногория
-Сербия
-Грузия
-Канада
-Алжир
-Австралия
-Япония
-Марокко
-Новая Зеландия
-Руанда
-Южная Корея
-Таиланд
-Тунис
-Уругвай.
Также известно, что правительство ЕС готово открыть границы и путешественникам из Китая, но только в том случае, если Китай сделает то же самое для европейских туристов.
Процедура ЕС по формализации списка и критериев, по которым страны оцениваются как безопасные, должна быть завершена к полудню во вторник, 30 июня.
Ранее УРА-Информ сообщал, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине продолжает оставаться на весьма высоком уровне. За последние сутки было зафиксировано более 700 новых пациентов.