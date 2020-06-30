10:31 30.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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С 1 июля в ЕС разрешен въезд гражданам 14 стран: есть ли там Украина?

Европейский Союз уже в среду, первого июляВ откроет свои границы, но не для всех государств. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые в данной ситуации расцениваются как "безопасные", и жители которых смогут пересекать страны блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.

Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на ВВС.

С 1 июля в ЕС разрешен въезд гражданам 14 стран: есть ли там Украина?

По информации заграничных СМИ, в список вошли такие государства:

-Черногория

-Сербия

-Грузия

-Канада

-Алжир

-Австралия

-Япония

-Марокко

-Новая Зеландия

-Руанда

-Южная Корея

-Таиланд

-Тунис

-Уругвай.

Также известно, что правительство ЕС готово открыть границы и путешественникам из Китая, но только в том случае, если Китай сделает то же самое для европейских туристов.

Процедура ЕС по формализации списка и критериев, по которым страны оцениваются как безопасные, должна быть завершена к полудню во вторник, 30 июня.

Ранее УРА-Информ сообщал, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине продолжает оставаться на весьма высоком уровне. За последние сутки было зафиксировано более 700 новых пациентов.


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