В некоторых регионах Украины может остаться жесткий карантин: что нужно знать

Однако в некоторых регионах страны эти ограничения могут не снять, а продлить более жесткий карантин. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он добавил, что таким образом, можно будет ввести в каждом отдельно регионе адаптивный карантин. Это позволит местным властям самим принимать решение по поводу карантинных мер в своем регионе.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Страну.

"Нами сейчас разрабатываются алгоритм, критерии, мероприятия и рекомендации для усиления карантина", - отметил Степанов.

Он также отметил, что адаптивный карантин уже работает, так как плановые операции разрешены только в тех регионах, где система здравоохранения загружена не больше, чем на 50%.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 14 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Последние три дня в Украине фиксируется более 500 новых случаев каждые сутки.