Коронавирус в США убил более 75 000 человек: ужасающая статистика

С 1 апреля в США не было ни одного дня с менее чем тысячей погибших.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на AFP.

Из более чем восьми миллионов тестов, проведенных в США, примерно 1,256 миллиона были положительными. В течение дня это число увеличилось примерно на 28 тысяч.

Последние ежедневные данные включают в себя 24 часа с 3.30 по киевского времени в ночь со среды (6 мая) на четверг (7 мая).

Нью-Йорк остается крупнейшей вспышкой коронавируса в мире, по состоянию на четверг там погибло 26 144 человека.

Американские ученые подтвердили, что первые неопознанные случаи заражения в Нью-Йорке привели к распространению эпидемии коронавируса по всей территории США, которых в начале марта было очень много.

По последним оценкам экспертов из Вашингтонского университета в Сиэтле, к 4 августа в США около 135 000 американцев, зараженных SARS-CoV-2, погибнет. Только в конце мая, согласно их прогнозам, ежедневное число смертей, как ожидается, упадет ниже тысячи.

Напомним, что в Украине количество подтвержденных случаев увеличилась до 14 000.