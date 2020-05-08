Когда возобновят работу сервисные центры МВД: стала известна дата

Ранее сервисные центры работали в упрощенном режиме, а теперь будет расширен график работы и увеличено количество услуг, предоставляемых гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Отмечается, что на официальном сайте Главного сервисного центра МВД можно будет записаться в электронную очередь. При этом если не будет возможности пройти онлайн ресторацию, то это можно будет сделать по номеру телефона регионального центра.

Предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением правил: пребывание одного лица на 10 м2, а рабочие места работников будут оснащены защитной перегородкой. Также будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений.

Также в МВД сообщили, что сотрудники и посетители, которые будут без масок или будут иметь признаки респираторных заболеваний, не будут допускаться в здание.

Ранее мы опубликовали список заведений, которые откроются 11 мая.