Когда возобновят работу сервисные центры МВД: стала известна дата

Стало известно, когда в Украине в обычном режиме начнут работу сервисные центры Министерства внутренних дел. Они должны открыться 12 мая. Также в этот день откроются территориальные подразделения Государственной миграционной службы.
Ранее сервисные центры работали в упрощенном режиме, а теперь будет расширен график работы и увеличено количество услуг, предоставляемых гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Отмечается, что на официальном сайте Главного сервисного центра МВД можно будет записаться в электронную очередь. При этом если не будет возможности пройти онлайн ресторацию, то это можно будет сделать по номеру телефона регионального центра.
Предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением правил: пребывание одного лица на 10 м2, а рабочие места работников будут оснащены защитной перегородкой. Также будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений.
Также в МВД сообщили, что сотрудники и посетители, которые будут без масок или будут иметь признаки респираторных заболеваний, не будут допускаться в здание.
Ранее мы опубликовали список заведений, которые откроются 11 мая.