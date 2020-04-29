16:16 29.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Опасный астероид приблизился к Земле: НАСА следит за ним в течение 22 лет

Астероид 52768 (1998 OR2) приблизился к Земле. Из-за его размера он считается потенциальной угрозой.

Опасный астероид приблизился к Земле: НАСА следит за ним в течение 22 лет

Астероид, который пролетал вокруг нашей планетыВ - 52768 (1998 OR2). Впервые он был замечен в 1998 году, а его диаметр оценивался в 1,9 километра. Теперь онВ находитсяВ на расстоянии более 6 миллионов километров от Земли (в 16 раз больше расстояния между Землей и Луной). Он пролетал мимо Земли со скоростью более 31 000 километров в час.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на AP.

Согласно информации, предоставленной центром НАСА, имеющим дело с околоземными объектами (NEO), ближе всего к нашей планете астероид был в 12.56 по Киевскому времени.

Этот центр отслеживает объекты, которые могут потенциально сталкиваться с Землей. За этим астероидом наблюдали на протяжении 22 лет. Поскольку OR2 1998 года имеет диаметр более 152 метров и расположен на расстоянии менее 8 миллионов километров от орбиты Земли, он был классифицирован как потенциально опасный объект. Со дня его открытия ученые НАСА утверждали, что, если он поразит Землю, он может «вызвать глобальные последствия».

Ранее мы сообщали, чтоВ SpaceX вывела на орбиту более десятка спутников "Starlink".


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