Еще одна церковь стала очагом коронавирусной инфекции: что известно

Столичные власти рассматривают возможность закрытия Ионинского монастыря УПЦ МП, в котором было выявлено несколько случаев заражения на COVID-19. Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции отметил, что действительно рассматривается такая возможность.

"Есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре. Там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин", - цитирует Кличко Ура-Информ.

Также Виталий Кличко рассказал о ситуации в Киево-Печерской Лаврой, которая уже закрыта на карантин из-за большого количества зараженных на коронавирусом. Мэр Киева отметил, что еще 32 человека из святыни проверяются на коронавирус, результаты и тестов должны стать известны сегодня, 16 апреля.

Также на территории самой Киево-Печерской Лавры сейчас проводится противоэпидемические мероприятия. Также каждый день медики проверяют состояние больных с легкой формой COVID-19, которые находятся на самоизоляции в Лавре. Всех служителей осматривают каждый день.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области священник с коронавирусом не намерен самоизолироваться.