Протесты в Беларуси: Лукашенко готов передать часть своих полномочий

Лукашенко предложил новый механизм работы государственного строя в Беларуси, при котором правительство государства будет разрабатывать законопроекты, после этого - парламент обсуждать, а также принимать их. В конце всех пройденных процедур законопроекты будут переданы на подписание президенту Беларуси.

Он отметил, что вопрос о таком распределении полномочий будет вынесен на Всебеларуский референдум, который, по его словам, должен состояться в конце нынешнего - начале будущего года.

В свою очередь, оппозиционные силы Беларуси отказались обсуждать с Лукашенко какие-либо поправки в Конституцию республики. Они до сих порн настаивают на отказе Лукашенко от власти вовсе.

Ранее стало известно, что лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила о своем намерении добиваться отключения беларуского государства от международной системы банковских платежей SWIFT.