17:35 17.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Протесты в Беларуси: Лукашенко готов передать часть своих полномочий

Непризнанный глава беларуского государства Беларуси Александр Лукашенко считает, что 70-80% полномочий, которые сейчас возлагаются на плечи президента, могут быть переданы парламенту и правительству. Об этом пишет БелТА со ссылкой на совещание министров Беларуси и непризнанного главы республики, передает УРА-Информ.

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Протесты в Беларуси: Лукашенко готов передать часть своих полномочий

Лукашенко предложил новый механизм работы государственного строя в Беларуси, при котором правительство государства будет разрабатывать законопроекты, после этого - парламент обсуждать, а также принимать их. В конце всех пройденных процедур законопроекты будут переданы на подписание президенту Беларуси.

Он отметил, что вопрос о таком распределении полномочий будет вынесен на Всебеларуский референдум, который, по его словам, должен состояться в конце нынешнего - начале будущего года.

В свою очередь, оппозиционные силы Беларуси отказались обсуждать с Лукашенко какие-либо поправки в Конституцию республики. Они до сих порн настаивают на отказе Лукашенко от власти вовсе.

Ранее стало известно, что лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила о своем намерении добиваться отключения беларуского государства от международной системы банковских платежей SWIFT.


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