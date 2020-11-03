11:24 03.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В КСУ угрожают Зеленскому войной в случае роспуска суда

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко на словах пригрозил действующему главе государства Владимиру Зеленскому началом ожесточенной борьбы в случае роспуска суда. Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, передает УРА-Информ.

В КСУ угрожают Зеленскому войной в случае роспуска суда

"Я думаю, что дальше – распад Украины и война, потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти" - отметил судья в ответ на вопрос кореспондента..

Также Слиденко добавил: "Разве вы сами не видите, что происходит? Вы что не видите, что президент сказал в этой аудиозаписи?".

Судья КСУ считает, что на такой шаг президента Зеленского кто-то толкает.

Также он подчеркнул, что в своем обращении Зеленский наговорил на 150 лет тюрьмы. В нем, по мнению судьи, Зеленский призывает всех к свержению государственного строя. Он уверяет, что в КСУ никто не посягает на государственный строй.

Также в завершении он добавил, что КСУ 366-1 статью Уголовного кодекса Украины, так как считает, что ее стоит усовершенствовать.

Как стало известно ранее, действующий украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины новый законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ.


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