Лукашенко больше не пускает на "свою територию": Беларусь закрывает границы для всех соседей, кроме РФ

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины" - отметили в ГПК РБ.

Также добавили, что въезд не будет ограничен для дипломатов, водителей транспортных средств, которые предназначены для выполнения международных автомобильных перевозок. Въезд будет разрешен и членам поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

От белорусских пограничников поступили сообщения о закрытии своих границ для украинцев. Ограничения начинают действовать в пятницу с 18 часов по минскому времени, то есть с сегодняшнего дня.

Такое решение власти объяснили недопущением распространения коронавирусной инфекции нового поколения.

Граждане, которые въезжают по дипломатическим или служебным паспортам, водители грузовых автомобилей, которые осуществляют международные перевозки и члены поездных бригад не подпадают под ограничения на въезд.

Также стоит уточнить, что о выезде из Беларуси ничего не сказано.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что теперь силовики на массовых акциях протеста готовы применять боевое оружие не против "диверсантов и террористов", по мнению правительства, естественно, когда другие методы уже себя исчерпали.