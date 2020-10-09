"Критическая точка": президент Кыргызстана заявил о своей отставке

Жээнбеков отметил, что уйдет в отставку после утверждения легитимных руководителей исполнительной власти Киргизии. Также он отметил, что сейчас ситуация в стране достигла критической точки.

Он считает, что ситуацию, которая сложилась в стране необходимо перенаправить в правовое русло. Также он намер полностью пройти процедуру легитимизации кадровых изменений на территории Республики.

Президент добавил, что его должность не стоит выше интересов народа, его единства и спокойствия в стране.

Как стало известно ранее, в Кыргызстане Совет безопасности принял решение закрыть границы из-за внезапного исчезновения президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова.