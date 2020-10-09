"Критическая точка": президент Кыргызстана заявил о своей отставке

Еще вчера считавшийся пропавшим без вести действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о своей полной готовности уйти в отставку. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на его официальное заявление, опубликованное на сайте главы государства.
Жээнбеков отметил, что уйдет в отставку после утверждения легитимных руководителей исполнительной власти Киргизии. Также он отметил, что сейчас ситуация в стране достигла критической точки.
Он считает, что ситуацию, которая сложилась в стране необходимо перенаправить в правовое русло. Также он намер полностью пройти процедуру легитимизации кадровых изменений на территории Республики.
Президент добавил, что его должность не стоит выше интересов народа, его единства и спокойствия в стране.
Как стало известно ранее, в Кыргызстане Совет безопасности принял решение закрыть границы из-за внезапного исчезновения президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова.
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