11:02 09.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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"Критическая точка": президент Кыргызстана заявил о своей отставке

Еще вчера считавшийся пропавшим без вести действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о своей полной готовности уйти в отставку. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на его официальное заявление, опубликованное на сайте главы государства.

Жээнбеков отметил, что уйдет в отставку после утверждения легитимных руководителей исполнительной власти Киргизии. Также он отметил, что сейчас ситуация в стране достигла критической точки.

Он считает, что ситуацию, которая сложилась в стране необходимо перенаправить в правовое русло. Также он намер полностью пройти процедуру легитимизации кадровых изменений на территории Республики.

Президент добавил, что его должность не стоит выше интересов народа, его единства и спокойствия в стране.

Как стало известно ранее, в Кыргызстане Совет безопасности принял решение закрыть границы из-за внезапного исчезновения президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова.


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