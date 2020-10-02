Лерос опубликовал пленки: Зеленский и Ермак покрывают коррупцию в Киеве

Скандальный народный депутат Гео Лерос, которого выгнали из партии "Слуга Народа" в своем видеоблоге опубликовал новый материал.
Он выложил ряд записей, из которых по его данным президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
Лерос отмечает, что Комарницкий провел переговоры с народным депутатом Николаем Тищенко, который также является кумом главы Офиса президента Андреем Ермаком.В
"У Комарницкого провели обыски, связанные с коррупцией на Воскресенском мосту. Он связывается со своим партнером Тищенко, который потушил это дело с помощью Зеленского и Ермака. За что "смотрящий" ему очень благодарен. Больше Комарницкого никто не трогает", - заявил в своем видеоблоге Лерос.
"Известно, что начальнику киевской СБУ Головашу он и вовсе отдает процент от всех бюджетных платежей. Поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ – прямо во двор Службы безопасности", - отметил народный депутат.
Ранее Лерос заявлял, что на него завели два криминальных дела.
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