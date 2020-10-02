Лерос опубликовал пленки: Зеленский и Ермак покрывают коррупцию в Киеве

Он выложил ряд записей, из которых по его данным президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Лерос отмечает, что Комарницкий провел переговоры с народным депутатом Николаем Тищенко, который также является кумом главы Офиса президента Андреем Ермаком.В

"У Комарницкого провели обыски, связанные с коррупцией на Воскресенском мосту. Он связывается со своим партнером Тищенко, который потушил это дело с помощью Зеленского и Ермака. За что "смотрящий" ему очень благодарен. Больше Комарницкого никто не трогает", - заявил в своем видеоблоге Лерос.

"Известно, что начальнику киевской СБУ Головашу он и вовсе отдает процент от всех бюджетных платежей. Поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ – прямо во двор Службы безопасности", - отметил народный депутат.

Ранее Лерос заявлял, что на него завели два криминальных дела.